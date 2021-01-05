Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах Медицина

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и восьми районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 5 января.

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В нем уточняется, что большинство случаев инфицирования COVID-19 — 160 — зафиксировано в Пензе, еще 11 — в Бессоновском районе, по семь — в городе Заречном и Лунинском районе, четыре — в Пензенском, три — в Иссинском, два — в Шемышейском, по одному — в Башмаковском, Кузнецком и Сердобском.

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 27 тыс. 46 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 738. Зарегистрирован 331 летальный исход.