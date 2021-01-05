EN
23:45:01 Вторник, 5 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах

15:15 | 05.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и восьми районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 5 января.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что большинство случаев инфицирования COVID-19 — 160 — зафиксировано в Пензе, еще 11 — в Бессоновском районе, по семь — в городе Заречном и Лунинском районе, четыре — в Пензенском, три — в Иссинском, два — в Шемышейском, по одному — в Башмаковском, Кузнецком и Сердобском.

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 27 тыс. 46 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 738. Зарегистрирован 331 летальный исход.

Новости партнеров
Читайте также
Проверка организована по факту кражи машины, оставленной в непогоду в кювете Пензенская область стала 19-й в рейтинге регионов по уровню содействия развития конкуренции
При пожаре в двухквартирном доме в Городище никто не пострадал — МЧС В Сердобске 6 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица»
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей На Олимпийской аллее в Пензе пройдут «Зимние забавы»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама