В Пензенской области зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. 197 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 146 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 5 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 27 тыс. 46 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 738.

Умер 331 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 284 тыс. 384 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 246 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 662 тыс. 668 пациентов, из них 22 тыс. 632 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 59 тыс. 506, за сутки зарегистрировано 518 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

