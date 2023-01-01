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Строительство нового здания взрослой поликлиники в Кузнецке оценивается в 1 млрд. рублей

10:11 | 06.01.2021 | Медицина

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Кузнецк, 6 января 2021. PenzaNews. Строительство нового здания взрослой поликлиники на улице Свердлова в Кузнецке, предусмотренное региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», оценивается в 1 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

Строительство нового здания взрослой поликлиники в Кузнецке оценивается в 1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что финансирование будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

«Строительство взрослой поликлиники запланировано на 2023–2025 годы», — уточняется в тексте.

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Амбулаторно-поликлиническая служба ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» оказывает первичную медико-санитарную помощь населению города Кузнецка, Кузнецкого, Камешкирского и Неверкинского районов.

Общая численность обслуживаемого взрослого населения на 1 января 2020 года составляла 114 тыс. 555 человек.

В структуре межрайонной больницы в Кузнецке имеется четыре поликлиники, которые располагаются в приспособленных зданиях и не соответствуют современным нормам и требованиям. По официальной информации, в них невозможно разместить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.

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