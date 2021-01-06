В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 64 детей Медицина

Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 203 человек, в том числе у 64 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 6 января.

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В нем уточняется, что наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 — 163 — зафиксировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще 17 случаев заражения зарегистрировано в Лунинском районе, пять — в городе Заречном, четыре — в Пензенском районе, по три — в Иссинском, Бессоновском и Лопатинском, по одному — в Неверкинском, Сердобском, Каменском, Нижнеломовском и Кузнецком.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 27 тыс. 249 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 21 тыс. 875. Зарегистрировано 333 летальных исхода.