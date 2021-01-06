В Пензенской области зарегистрировано 203 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. 203 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 137 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 6 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 27 тыс. 249 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 875.

Умерли 333 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 308 тыс. 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 217 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 685 тыс. 723 пациента, из них 23 тыс. 55 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 59 тыс. 951, за сутки зарегистрировано 445 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

