В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 14 детей Медицина

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 201 человека, в том числе у 14 детей в возрасте от восьми месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 7 января.

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В нем уточняется, что наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 — 146 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще 12 случаев заражения зафиксировано в Нижнеломовском районе, девять — в Земетчинском, семь — в Пензенском, по пять — в городе Заречном и Кузнецком районе, по четыре — в Спасском и Лопатинском, по два — в Мокшанском, Шемышейском и Городищенском, по одному — в Наровчатском, Бессоновском и Никольском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 27 тыс. 450 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 22 тыс. 33. Зарегистрировано 334 летальных исхода.