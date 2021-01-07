В Пензенской области за сутки зарегистрирован 201 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 158 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 7 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 27 тыс. 450 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 22 тыс. 33.

Умерли 334 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 3 млн. 332 тыс. 142 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 541 человека.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 709 тыс. 452 пациента, из них 23 тыс. 729 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 60 тыс. 457, за сутки зарегистрировано 506 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

