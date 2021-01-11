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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 49 детей

13:51 | 11.01.2021 | Медицина

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Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 196 человек, среди которых 49 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 11 января.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 49 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 112 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 27 — в Шемышейском районе, 22 — в Иссинском, 17 — в Сосновоборском, шесть — в городе Заречном, пять — в Пензенском районе, по два — в Сердобском и Никольском, по одному — в Городищенском, Бессоновском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 513 человек, сняты с наблюдения 64 тыс. 68», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что проведено свыше 629 тыс. лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения региона тестированием на COVID-19 достиг 45,4%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 28 тыс. 251 случай заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 22 тыс. 625. Зарегистрировано 340 летальных исхода.

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