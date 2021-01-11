В Пензенской области за сутки зарегистрировано 196 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. 196 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 155 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 11 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 28 тыс. 251 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 22 тыс. 625.

Умерли 340 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 425 тыс. 269 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 315 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 800 тыс. 675 пациентов, из них 21 тыс. 786 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 62 тыс. 273, за сутки зарегистрировано 436 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

