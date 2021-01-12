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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах

15:05 | 12.01.2021 | Медицина

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Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. 175 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, пять — в Заречном, шесть — в Пензенском районе, по два — в Иссинском, Башмаковском и Шемышейском, по одному — в Городищенском, Кузнецком и Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 12 января.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов 27 детей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. 538 человек, сняты с него 64 тыс. 440.

Из текста также следует, что всего в регионе проведено 635 тыс. 774 исследования методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составляет 45,87%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 28 тыс. 446 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 22 тыс. 764. Зарегистрировано 342 летальных исхода.

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