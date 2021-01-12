В Пензенской области за сутки зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. 195 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 139 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 12 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 28 тыс. 446 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 22 тыс. 764.

Умерли 342 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 448 тыс. 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 934 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 825 тыс. 430 пациентов, из них 24 тыс. 755 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 62 тыс. 804, за сутки зарегистрирован 531 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

