Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Бессоновском районе Медицина

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. 199 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, один — в Бессоновском районе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 13 января.

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«Детей среди пациентов нет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находится 7 тыс. 581 человек.

В сообщении отмечается, что всего в регионе методом ПЦР проведено 639 тыс. 794 исследования, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 46,16%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 28 тыс. 653 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 22 тыс. 922. Зарегистрировано 345 летальных исходов.