В Пензенской области за сутки зарегистрировано 207 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. 207 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 158 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 13 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 28 тыс. 653 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 22 тыс. 922.

Умерли 345 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 471 тыс. 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 850 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 854 тыс. 88 пациентов, из них 28 тыс. 658 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 63 тыс. 370, за сутки зарегистрировано 566 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

