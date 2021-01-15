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Министр поделился наблюдениями о влиянии прививки от коронавируса на организм

12:39 | 15.01.2021 | Медицина

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Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин поделился наблюдениями о влиянии прививки от коронавируса на организм человека.

Министр поделился наблюдениями о влиянии прививки от коронавируса на организм. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прививочная работа началась еще с октября месяца, когда были привиты 42 медицинских работника. Привили успешно. Одну прививку сделал я сам, чтобы посмотреть, какое влияние она оказывает. Могу сказать, что абсолютно никаких изменений в организме не произошло, антитела сформировались, как и должно быть, на высоком уровне», — проинформировал он губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 15 января.

Глава областного Минздрава добавил, что на данный момент вакцинация ведется «в более расширенном варианте».

«Все желающие медицинские и педагогические работники в настоящее время проходят вакцинацию. Каких-либо отклонений мы не отмечаем. Все проходит в штатном режиме», — цитирует Александра Никишина пресс-служба облправительства.

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