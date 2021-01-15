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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 58 детей

13:04 | 15.01.2021 | Медицина

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Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 219 человек, в том числе у 58 детей в возрасте от пяти месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 15 января.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 58 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 166 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 14 — в Нижнеломовском районе, девять — в городе Заречном, восемь — в Пензенском районе, шесть — в Бессоновском, пять — в Кузнецком, по три — в Земетчинском и Наровчатском, по одному — в Городищенском, Лопатинском, Спасском, Лунинском и Вадинском.

«Находится под наблюдением 7 тыс. 771 человек, снято с наблюдения 65 тыс. 604», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что суммарный охват населения региона тестированием на COVID-19 составил 46,69%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 84 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 229. Зарегистрировано 349 летальных исходов.

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