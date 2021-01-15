В Пензенской области за сутки зарегистрировано 219 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. 219 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 161 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 15 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 84 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 229.

Умерли 349 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

Читайте также

Черемушкина объяснила, почему перенесший коронавирус Белозерцев не сдает плазму

В России зафиксировано 3 млн. 520 тыс. 531 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 715 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 909 тыс. 680 пациентов, из них 27 тыс. 636 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 64 тыс. 495, за сутки зарегистрировано 555 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

