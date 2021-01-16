Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 16 января.

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В нем уточняется, что 182 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 11 — в Заречном, девять — в Кузнецком районе, восемь — в Нижнеломовском, по три — в Пензенском, Земетчинском и Никольском, по два — в Шемышейском, Бессоновском, Белинском и Городищенском, по одному — в Наровчатском, Камешкирском и Лопатинском.

«Среди пациентов пятеро детей от 7 до 17 лет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 314 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 386. Зарегистрировано 352 летальных исхода.