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В Пензенской области зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом

11:15 | 16.01.2021 | Медицина

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Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. 230 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 157 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 субботы, 16 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 314 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 386.

Умерли 352 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 544 тыс. 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 92 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 936 тыс. 991 пациент, из них 27 тыс. 311 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 65 тыс. 85, за сутки зарегистрировано 590 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

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