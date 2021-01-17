В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей Медицина

Пенза, 17 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 228 человек, в том числе у 30 детей в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 17 января.

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В нем отмечается, что наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 — 199 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще семь фактов инфицирования зафиксировано в городе Заречном, шесть — в Кузнецком районе, четыре — в Малосердобинском, по три — в Белинском и Колышлейском, по два — в Пензенском и Городищенском, по одному — в Неверкинском и Камешкирском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 542 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 538. Зарегистрировано 353 летальных исхода.