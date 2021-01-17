EN
16:53:02 Воскресенье, 17 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей

14:14 | 17.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 17 января 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 228 человек, в том числе у 30 детей в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 17 января.

В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 — 199 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что еще семь фактов инфицирования зафиксировано в городе Заречном, шесть — в Кузнецком районе, четыре — в Малосердобинском, по три — в Белинском и Колышлейском, по два — в Пензенском и Городищенском, по одному — в Неверкинском и Камешкирском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 542 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 538. Зарегистрировано 353 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе МУП «Спецбюро», детсад №88 и школа №27 получили снегоуборщики Алексей Марьин получил мандат депутата Заксобрания Пензенской области
Житель Пензы задержан по подозрению в сбыте наркотиков Минлесхоз Пензенской области приобрел 18 кусторезов
В результате пожара в гараже на улице Онежской в Пензе погиб мужчина Белозерцев и Погребной оценили ход строительства цирка в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама