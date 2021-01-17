В Пензенской области за сутки зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 января 2021. PenzaNews. 228 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 152 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 17 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 542 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 538.

Умерли 353 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 3 млн. 568 тыс. 209 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 586 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 960 тыс. 431 пациент, из них 23 тыс. 440 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 65 тыс. 566, за сутки зарегистрирован 481 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

