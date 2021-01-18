Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области достигло 17 Медицина

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Число пунктов вакцинации от коронавируса, открытых на территории Пензенской области, достигло 17. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регионального правительства в понедельник, 18 января.

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В тексте уточняется, что шесть пунктов действует в Пензе на базе поликлиник №1, 2, 4, 6, 9 и 14, четыре — в межрайонных больницах в Кузнецке, Каменке и Сердобске, один — в медсанчасти №59 в Заречном.

Кроме того, пункты вакцинации организованы в пензенской, бессоновской, никольской, городищенской районных больницах, таманской и иссинской участковых больницах.

Планируется открыть новые пункты вакцинации от COVID-19 в Лопатинском, Мокшанском, Колышлейском и Малосердобинском районах, а также еще два — в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первоначально в Пензенской области было открыто восемь пунктов вакцинации от коронавируса: четыре — на территории регионального центра и столько же — в межрайонных больницах.