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Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области достигло 17

16:56 | 18.01.2021 | Медицина

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Число пунктов вакцинации от коронавируса, открытых на территории Пензенской области, достигло 17. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регионального правительства в понедельник, 18 января.

Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области достигло 17. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тексте уточняется, что шесть пунктов действует в Пензе на базе поликлиник №1, 2, 4, 6, 9 и 14, четыре — в межрайонных больницах в Кузнецке, Каменке и Сердобске, один — в медсанчасти №59 в Заречном.

Кроме того, пункты вакцинации организованы в пензенской, бессоновской, никольской, городищенской районных больницах, таманской и иссинской участковых больницах.

Планируется открыть новые пункты вакцинации от COVID-19 в Лопатинском, Мокшанском, Колышлейском и Малосердобинском районах, а также еще два — в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первоначально в Пензенской области было открыто восемь пунктов вакцинации от коронавируса: четыре — на территории регионального центра и столько же — в межрайонных больницах.

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