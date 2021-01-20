Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 20 января.

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В нем уточняется, что 191 факт инфицирования COVID-19 зарегистрирован в Пензе, 11 — в Заречном, восемь — в Белинском районе, по три — в Пензенском, Нижнеломовском и Пачелмском, по два — в Городищенском, Каменском, Шемышейском и Лунинском, по одному — в Спасском, Бессоновском, Лопатинском и Иссинском.

«Среди пациентов девять детей [в возрасте] от 11 месяцев до 15 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что под медицинским наблюдением находится 8 тыс. 721 человек.

Из него также следует, что всего в регионе проведено 661 тыс. 779 исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 47,74%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 30 тыс. 225 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 998. Зарегистрировано 358 летальных исходов.