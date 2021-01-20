В Пензенской области зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 149 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 20 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 30 тыс. 225 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 998.

Умерли 358 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 633 тыс. 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 152 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 27 тыс. 316 пациентов, из них 25 тыс. 290 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 67 тыс. 220, за сутки зарегистрировано 597 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

