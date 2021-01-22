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В Пензе за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом

15:42 | 22.01.2021 | Медицина

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Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом подтвержден за последние сутки в Пензе, 10 — в Пензенском районе, восемь — в городе Заречном, четыре — в Шемышейском районе, два — в Никольском, по одному — в Лопатинском, Лунинском и Бессоновском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 22 января.

В Пензе за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся свыше 9 тыс. человек.

Из текста также следует, что всего в регионе проведено 689 тыс. 288 исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 48,29%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 30 тыс. 689 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 24 тыс. 300. Зарегистрировано 363 летальных исхода.

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