В Пензенской области зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. 228 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 148 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 22 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 30 тыс. 689 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 24 тыс. 300.

Умерли 363 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 677 тыс. 352 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 513 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 81 тыс. 536 пациентов, из них 27 тыс. 318 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 68 тыс. 412, за сутки зарегистрировано 580 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

