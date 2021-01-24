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В Пензе подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом

13:09 | 24.01.2021 | Медицина

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Пенза, 24 января 2021. PenzaNews. 208 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 24 января.

В Пензе подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что по пять случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в городе Заречном и Никольском районе, два — в Сосновоборском, по одному — в Пензенском и Городищенском.

«Среди пациентов десять детей [в возрасте] от 11 месяцев до 15 лет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 31 тыс. 140 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 24 тыс. 637. Зарегистрировано 367 летальных исхода.

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