В Пензенской области за сутки зарегистрировано 222 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 января 2021. PenzaNews. 222 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 170 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 24 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 31 тыс. 140 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 24 тыс. 637.

Умерли 367 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 3 млн. 719 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 127 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 131 тыс. 760 пациентов, из них 22 тыс. 445 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 69 тыс. 462, за сутки зарегистрирован 491 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

