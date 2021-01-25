Регион получит 100 млн. рублей на оборудование для бактериологической лаборатории Медицина

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 100 млн. рублей на приобретение оборудования для новой бактериологической лаборатории клинического центра специальных видов медицинской помощи, которую планируется построить в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, соответствующая договоренность достигнута с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко по итогам рабочей встречи, состоявшейся в Москве в минувший вторник, 19 января.

Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Вячеславу Космачеву и министру здравоохранения региона Александру Никишину продолжить проработку данного вопроса с замглавы Минздрава России Олегом Гридневым.

Говоря о стоимости строительно-монтажных работ, губернатор предложил изучить возможность их удешевления, в том числе рассмотреть вариант с возведением модульного здания.

Он уточнил, что конкурсные процедуры по определению подрядчика необходимо провести в марте.