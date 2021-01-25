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Регион получит 100 млн. рублей на оборудование для бактериологической лаборатории

13:02 | 25.01.2021 | Медицина

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 100 млн. рублей на приобретение оборудования для новой бактериологической лаборатории клинического центра специальных видов медицинской помощи, которую планируется построить в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Регион получит 100 млн. рублей на оборудование для бактериологической лаборатории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко по итогам рабочей встречи, состоявшейся в Москве в минувший вторник, 19 января.

Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Вячеславу Космачеву и министру здравоохранения региона Александру Никишину продолжить проработку данного вопроса с замглавы Минздрава России Олегом Гридневым.

Говоря о стоимости строительно-монтажных работ, губернатор предложил изучить возможность их удешевления, в том числе рассмотреть вариант с возведением модульного здания.

Он уточнил, что конкурсные процедуры по определению подрядчика необходимо провести в марте.

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