Белозерцев проинформировал Мурашко о ситуации с распространением COVID-19 в регионе Медицина

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал министра здравоохранения России Михаила Мурашко о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе в ходе встречи, состоявшейся в Москве во вторник, 19 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облправительства.

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«По оперативным данным, в Пензенской области зарегистрировано 29 тыс. 994 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 23 тыс. 849 человек. В отделениях реанимации находятся 72 человека, из них на ИВЛ — 43 человека. В стационаре на лечении находятся 1 тыс. 928 человек. На кислородной поддержке 291 пациент», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в 18 медицинских организациях — 17 государственных учреждениях здравоохранения и медсанчасти №59 ФМБА России — развернуто 2 тыс. 492 инфекционные койки.

Из сообщения следует, что в регионе организован 21 пункт вакцинации от коронавируса.

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«По информации Минздрава России, в ближайшие месяцы в Пензенскую область поступит более 48 тыс. доз вакцины», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в ходе встречи речь также шла о строительстве бактериологической лаборатории пензенского областного клинического центра специальных видов медицинской помощи, которая должна стать центральной.

«Это позволит расширить спектр микробиологических исследований, сделает возможным внедрение новых лабораторных методов диагностики инфекционных заболеваний, исключит влияние человеческого фактора на результаты исследований, повысит качество и эффективность лабораторной диагностики, сократит сроки выдачи анализов до 24–48 часов, что даст возможность ускорить этиологическую расшифровку возбудителей заболевания, сократить сроки пребывания больного в стационаре», — сказано в сообщении.

В тексте подчеркивается, что стороны достигли предварительную договоренность о поддержке проекта со стороны Минздрава России в части выделения оборудования для оснащения лаборатории, построить которую планируется за счет регионального бюджета.