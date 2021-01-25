EN
17:18:05 Понедельник, 25 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и пяти районах

13:19 | 25.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. 202 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, десять — в Заречном, три — в Земетчинском районе, два — в Нижнеломовском, по одному — в Мокшанском, Наровчатском и Пензенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 25 января.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и пяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся свыше 9,6 тыс. человек.

Из текста также следует, что всего в регионе проведено 677 тыс. 498 исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 48,87%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 31 тыс. 360 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 24 тыс. 803. Зарегистрировано 367 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе женщина попалась на уловку мошенника о выплате компенсации на ребенка Пара из Белинского района обвиняется в разбойном нападении и причинении смерти пенсионеру
Регион получит 100 млн. рублей на оборудование для бактериологической лаборатории На дорогах Пензенской области будут выявлять водителей, лишенных прав
В Пензе подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом Регбист Алексей Башев пока не вернется в Пензу
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама