Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и пяти районах Медицина

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. 202 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, десять — в Заречном, три — в Земетчинском районе, два — в Нижнеломовском, по одному — в Мокшанском, Наровчатском и Пензенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 25 января.

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«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся свыше 9,6 тыс. человек.

Из текста также следует, что всего в регионе проведено 677 тыс. 498 исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 48,87%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 31 тыс. 360 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 24 тыс. 803. Зарегистрировано 367 летальных исходов.