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В Пензенской области зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом

11:10 | 25.01.2021 | Медицина

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. 220 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 166 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 25 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 31 тыс. 360 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 24 тыс. 803.

Умерли 367 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 3 млн. 738 тыс. 690 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 290 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 150 тыс. 763 пациента, из них 19 тыс. 3 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 69 тыс. 918, за сутки зарегистрировано 456 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

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