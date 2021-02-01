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Более 50% населения Пензенской области протестировано на COVID-19 — власти региона

13:30 | 01.02.2021 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. 53,42% населения Пензенской области протестировано на COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона в понедельник, 1 февраля.

Более 50% населения Пензенской области протестировано на COVID-19 — власти региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что исследования методом ПЦР проведены 656 тыс. 884 людям, из них 124 тыс. 686 обследованы в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, 532 тыс. 198 — в лабораториях лечебной сети.

Из сообщения следует, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло в регионе 32 тыс. 931, за последние сутки выявлено 220.

«Находятся под наблюдением 9 тыс. 762 человека, сняты с наблюдения 73 тыс. 22», — отмечается в тексте.

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