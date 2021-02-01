В Пензенской области зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. 220 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 154 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 1 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 32 тыс. 931 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 26 тыс. 45.

Умерли 382 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 3 млн. 868 тыс. 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 648 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 318 тыс. 173 пациента, из них 18 тыс. 169 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 73 тыс. 619, за сутки зарегистрировано 437 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

