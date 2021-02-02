В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 113 детей Медицина

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 218 человек, в том числе у 113 детей в возрасте от одного месяца до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 2 февраля.

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В нем уточняется, что 93 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 47 — в Пензенском районе, 19 — в Иссинском, 17 — в Шемышейском, 14 — в Бессоновском, восемь — в городе Заречном, семь — в Лунинском районе, пять — в Нижнеломовском, четыре — в Малосердобинском, по одному — в Колышлейском, Пачелмском, Вадинском и Мокшанском.

«Находятся под наблюдением 9 тыс. 606 человек, сняты с наблюдения 73 тыс. 622», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено свыше 700 тыс. исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием составил 53,63%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 февраля 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 33 тыс. 149 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 26 тыс. 238. Зарегистрировано 385 летальных исходов.