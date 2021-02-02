В Пензенской области за сутки зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. 218 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 193 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 вторника, 2 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 33 тыс. 149 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 26 тыс. 238.

Умерли 385 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 884 тыс. 730 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 643 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 340 тыс. 545 пациентов, из них 22 тыс. 372 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 74 тыс. 158, за сутки зарегистрировано 539 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

