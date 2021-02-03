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Пензенский район обошел Пензу по числу новых случаев заражения коронавирусом

14:15 | 03.02.2021 | Медицина

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Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензенском районе, 42 — в Пензе, 24 — в Нижнеломовском районе, 18 — в Шемышейском, по 12 — в Мокшанском и Лунинском, девять — в Спасском, по семь — в городе Заречном и Лопатинском районе, шесть — в Иссинском, по четыре — в Наровчатском и Бессоновском, два — в Тамалинском, по одному — в Кузнецком и Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 3 февраля.

Пензенский район обошел Пензу по числу новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов 13 детей от 4 до 17 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 540 человек.

Из сообщения также следует, что всего в регионе проведено 703 тыс. 185 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 53,86%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 февраля 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 33 тыс. 371 случай заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 26 тыс. 442. Зарегистрировано 388 летальных исходов.

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