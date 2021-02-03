В Пензенской области зарегистрировано 222 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. 222 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 204 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 3 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 33 тыс. 371 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 26 тыс. 442.

Умерли 388 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 901 тыс. 204 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 474 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 365 тыс. 367 пациентов, из них 24 тыс. 822 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 74 тыс. 684, за сутки зарегистрировано 526 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

