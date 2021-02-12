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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 24 детей

14:57 | 12.02.2021 | Медицина

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 205 человек, в том числе у 24 детей в возрасте от двух до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 12 февраля.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 24 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 94 новых факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 25 — в Лунинском районе, 23 — в Пензенском, 13 — в Шемышейском, 12 — в Бессоновском, 11 — в Никольском, 10 — в Иссинском, по пять — в городе Заречном и Кузнецком районе, три — в Камешкирском, два — в Городищенском, по одному — в Неверкинском и Колышлейском.

«Находятся под наблюдением 8 тыс. 785 человек», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 728 тыс. 215 исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 достиг 52,49%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 февраля 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 35 тыс. 265 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 28 тыс. 645. Зарегистрировано 409 летальных исходов.

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