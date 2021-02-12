В Пензенской области за сутки зарегистрировано 205 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. 205 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 268 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 12 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 35 тыс. 265 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 28 тыс. 645.

Умерли 409 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 42 тыс. 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 89 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 559 тыс. 142 пациента, из них 20 тыс. 720 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 79 тыс. 194, за сутки зарегистрировано 507 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

