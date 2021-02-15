Суммарный охват населения Пензенской области тестированием на коронавирус достиг 53% Медицина

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Суммарный охват населения Пензенской области тестированием на новую коронавирусную инфекцию достиг 53%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 15 февраля.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 127 тыс. 607 человек, [проведено] 131 тыс. 885 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 564 тыс. 326 человек, [выполнено] 603 тыс. 576 исследований», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что за последние сутки в регионе подтвержден диагноз 204 заразившихся COVID-19 человек, среди которых 20 детей.

Из сообщения следует, что 155 новых фактов инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Пензе, 16 — в Пензенском районе, 14 — в Заречном, 10 — в Шемышейском районе, четыре — в Лунинском, два — в Никольском, по одному — в Земетчинском, Бессоновском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 8 тыс. 669 человек», — сказано в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 февраля 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 35 тыс. 878 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 29 тыс. 364. Зарегистрировано 412 летальных исходов.