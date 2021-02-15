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В Пензенской области за сутки подтверждено 204 случая заражения коронавирусом, выписаны 200 человек

11:11 | 15.02.2021 | Медицина

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Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. 204 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 200 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 15 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 204 случая заражения коронавирусом, выписаны 200 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 35 тыс. 878 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 29 тыс. 364.

Умерли 412 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 4 млн. 86 тыс. 90 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 14 тыс. 207 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 607 тыс. 36 пациентов, из них 13 тыс. 935 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 80 тыс. 520, за сутки зарегистрировано 394 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

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