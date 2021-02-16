В 2020 году проверки прошли во всех больницах региона, принимающих пациентов с COVID-19 Медицина

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Проверки проведены в 2020 году во всех учреждениях здравоохранения Пензенской области, задействованных в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«В прошедшем году самый серьезный вызов был поставлен перед системой здравоохранения. В этих условиях прокурорами особое внимание уделено обеспечению прав граждан на охрану здоровья, доступную качественную медицинскую помощь, бесплатное лекарственное обеспечение. Во взаимодействии с контролирующими органами прокуратурой области были организованы и проведены проверки во всех учреждениях здравоохранения, задействованных в оказании помощи больным COVID-19», — сказала она, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области во вторник, 16 февраля.

Наталья Канцерова добавила, что полученные результаты потребовали принятия мер прокурорского реагирования, благодаря которым были приобретены дополнительные средства индивидуальной защиты для медперсонала, медицинские изделия, обеспечен надлежащий санитарно-эпидемиологический режим в перепрофилированых больницах, безопасная эксплуатация аппаратов ИВЛ.

«Более чем в половине районов и городских округов региона в деятельности аптечных организаций пресечены факты отсутствия минимального ассортимента лекарственных препаратов, нарушения при их хранении и формировании цен», — отметила она.

Наталья Канцерова особо обратила внимание на то, что на протяжении последних лет в Пензенской области наблюдалось существенное недофинансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Последовательное прокурорское вмешательство позволило постепенно сокращать дефицит, а после принесения в 2020 году протеста и последующего обращения в суд в декабре норматив финансовых затрат был доведен до необходимого», — подчеркнула она.

Прокурор региона сообщила, что после вмешательства сотрудников ведомства были дооснащены первичные сосудистые отделения и фельдшерско-акушерские пункты, получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на реконструированное здание областной детской больницы, активизирована работа по приобретению высокотехнологичного медицинского оборудования.

«Одновременно с этим в поле зрения прокуроров постоянно находились ситуации с выплатами стимулирующих надбавок медицинских работников и получение ими страховых гарантий. По результатам прокурорского вмешательства восстановлены права работников 10 учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19», — уточнила Наталья Канцерова.

По ее словам, учитывая стабильно высокую заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории Пензенской области, в 2021 году следует продолжить осуществление системного надзора.

«Надзорные планы прокуроров должны быть нацелены на жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в данной сфере, целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом на модернизацию системы здравоохранения. Безусловно, должен быть продолжен мониторинг ситуации с ценообразованием на медпрепараты, средства защиты, социально значимые товары, продукты питания, их наличие в аптечной и торговой сети», — сказала прокурор региона.