В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 36 детей Медицина

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 193 человек, включая 36 детей в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 19 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, 114 новых случаев заражения зарегистрировано в Пензе, 24 — в Пензенском районе, 14 — в Заречном, 10 — в Бессоновском районе, по пять — в Мокшанском и Никольском, по четыре — в Белинском и Лунинском, три — в Шемышейском, по два — в Наровчатском и Иссинском, по одному — в Спасском, Пачелмском, Тамалинском, Сердобском, Камешкирском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 8 тыс. 530 человек», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено более 746 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 53,96%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 февраля 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 36 тыс. 664 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 30 тыс. 869. Зарегистрировано 424 летальных исхода.