В Пензенской области за сутки подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, выписан 401 человек Медицина

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. 193 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 401 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 19 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 36 тыс. 664 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 30 тыс. 869.

Умерли 424 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 139 тыс. 31 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 433 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 679 тыс. 949 пациентов, из них 18 тыс. 637 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 82 тыс. 396, за сутки зарегистрировано 470 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

