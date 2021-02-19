EN
11:22:28 Пятница, 19 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, выписан 401 человек

11:10 | 19.02.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. 193 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 401 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 19 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, выписан 401 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 36 тыс. 664 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 30 тыс. 869.

Умерли 424 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 139 тыс. 31 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 433 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 679 тыс. 949 пациентов, из них 18 тыс. 637 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 82 тыс. 396, за сутки зарегистрировано 470 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

Новости партнеров
Читайте также
По факту смертельного ДТП под Пензой начата проверка Капремонт крыши дома на 5-м Виноградном проезде в Пензе завершен раньше срока
В Пензенской области следователей наградили по итогам работы за год В Сердобске выясняют причину пожара, в результате которого погибла женщина
Бизнесу не стоит воспринимать памятники истории и культуры как невыгодный актив — Оникиенко В Пензе с начала года на посетителей магазинов без масок составлено 1,1 тыс. протоколов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама