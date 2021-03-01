В Пензе пройдет акция «Глаукома: как предотвратить слепоту» Медицина

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Акция «Глаукома: как предотвратить слепоту» пройдет в Пензе на базе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики 3 и 4 марта.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, она будет организована в преддверии Всемирного дня борьбы с глаукомой.

Пациентов проконсультирует врач-офтальмолог. Он определит остроту зрения, измерит внутриглазное давление и оценит состояние глазного дна.

Также участникам акции будет предложено пройти обследование с целью выявления факторов риска развития глаукомы — измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови.

Записаться на участие в акции можно по телефону или через портал Пенза-доктор.рф.