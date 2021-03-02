В больнице Кузнецка введен в эксплуатацию новый компьютерный томограф Медицина

Кузнецк, 2 марта 2021. PenzaNews. 32-срезовый компьютерный томограф стоимостью примерно 38 млн. рублей, приобретенный кузнецкой межрайонной больницей Пензенской области на средства федерального бюджета, введен в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Новый томограф, поступивший в кузнецкую МРБ, заменил старую 16-срезовую модель 2010 года. Он имеет более расширенный функционал, более высокую разрешающую способность и скорость сканирования», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что оборудование планируется использовать при обследовании пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, с заболеваниями органов дыхания, брюшной полости, забрюшинного пространства и костно-мышечной системы, в том числе травматического происхождения.

«Особую актуальность компьютерная томография приобретает в борьбе с COVID-19. Данное исследование помогает оперативно и точно установить степень поражения коронавирусом», — добавляется в пресс-релизе.