Более 5 млрд. рублей направят до 2025 года на изменение ситуации в пензенской медицине Медицина

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Более 5 млрд. рублей будет направлено до 2025 года на кардинальное изменение ситуации в пензенской медицине. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Все наши усилия будут всегда направлены на повышение качества жизни граждан, которое невозможно без экономического роста и реализации программы народосбережения. Ее основополагающая тенденция — модернизация первичного звена здравоохранения. До 2025 года на кардинальное изменение ситуации в медицине будет направлено более 5 млрд. рублей», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

По словам Ивана Белозерцева, более 200 объектов здравоохранения в сельской местности будут заменены на новые, в 25 медицинских организациях планируется провести капитальный ремонт.

«Будет построена новая поликлиника в Кузнецке и реконструирована поликлиника в Засечном. Наши больницы будут дополнительно оснащены более чем 1 тыс. единиц современного оборудования и получат 144 новых автомобиля», — добавил губернатор.