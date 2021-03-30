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В лаборатории пензенского центра СВМП за год проведено почти 163 тыс. тестов на коронавирус

15:29 | 30.03.2021 | Медицина

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. 162 тыс. 950 тестов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведено в клинико-диагностической лаборатории пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи, где ровно год назад — 30 марта 2020-го — впервые было выполнено такое исследование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В лаборатории пензенского центра СВМП за год проведено почти 163 тыс. тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 8 мая 2020 года, принимая во внимание эффективность деятельности КДЛ, а именно — получение стабильно высоких уровней по верификации положительных проб, а также выполнение требований по обеспечению биологической безопасности, исследования на коронавирусную инфекцию, проводимые в клинико-диагностической лаборатории центра спецвидов, были признаны окончательными и не требующими обязательного прохождения подтверждающего тестирования в лабораториях Роспотребнадзора», — напоминается в тексте.

Вспоминая то, как была организована работа в начале пандемии, главный врач областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин обратил внимание на то, что в максимально короткие сроки лаборатория была доукомплектована современным оборудованием, позволяющим выполнять лабораторные исследования пациентам с COVID-19.

«Были приобретены новые ламинарные боксы, автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот, термоциклеры для проведения ПЦР, автоматический анализатор гемостаза, автоматические гематологические анализаторы, анализатор газов крови и электролитов, рециркуляторы, холодильные камеры для хранения тест-систем», — уточнил он.

По словам Сергея Рыбалкина, также стоял вопрос об укомплектовании данного структурного подразделения дополнительными кадрами.

«В лабораторию пришли новые специалисты с высшим и средним медицинским образованием», — сказал он.

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