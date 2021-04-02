Жители Пензы начали получать звонки с приглашением на вакцинацию от коронавируса Медицина

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Обзвон жителей с целью приглашения на вакцинацию от коронавируса организован в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава в пятницу, 2 апреля.

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В нем уточняется, что к этой работе привлечены около 40 студентов пензенского областного медицинского колледжа и мединститута ПГУ.

«Антиковидная вакцина поступает в регион нарастающими темпами. Количество записавшихся на вакцинацию с начала прививочной кампании против коронавируса на сегодняшний день составляет порядка 30 тыс. человек», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по состоянию на 2 апреля первый компонент вакцины в Пензенской области получили 58 тыс. 827 человек, второй — более 39 тыс. жителей.

«На вакцинацию можно записаться на едином портале государственных услуг Российской Федерации», — напоминается в сообщении.