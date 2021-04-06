На территории пензенского центра СВМП начато строительство лабораторного комплекса Медицина

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса начато на территории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«166 млн. рублей выделено из областного бюджета. Федеральный центр возьмет на себя обязательства по оснащению лаборатории новым современным оборудованием», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что лаборатория, которая будет работать для нужд всех медицинских организаций, позволит повысить эффективность диагностики и сократить сроки выдачи результатов до 24–48 часов, что повлияет уменьшить сроки пребывания больных в стационаре.

«Лабораторный комплекс будет иметь в своем составе несколько подразделений, каждое из которых будет специализироваться на своих исследованиях. Планируется организовать отдел микробиологических исследований — клинических и санитарно-бактериологических, молекулярно-биологических, иммуносерологических, гематологических, биохимических и коагулологических, а также общеклинических», — уточняется в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что новое программное обеспечение позволит уйти от бумажного документооборота.