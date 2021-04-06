EN
21:58:35 Вторник, 6 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На территории пензенского центра СВМП начато строительство лабораторного комплекса

17:22 | 06.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса начато на территории пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в пресс-службе регионального Минздрава.

На территории пензенского центра СВМП начато строительство лабораторного комплекса

Фото: Health.pnzreg.ru

«166 млн. рублей выделено из областного бюджета. Федеральный центр возьмет на себя обязательства по оснащению лаборатории новым современным оборудованием», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что лаборатория, которая будет работать для нужд всех медицинских организаций, позволит повысить эффективность диагностики и сократить сроки выдачи результатов до 24–48 часов, что повлияет уменьшить сроки пребывания больных в стационаре.

«Лабораторный комплекс будет иметь в своем составе несколько подразделений, каждое из которых будет специализироваться на своих исследованиях. Планируется организовать отдел микробиологических исследований — клинических и санитарно-бактериологических, молекулярно-биологических, иммуносерологических, гематологических, биохимических и коагулологических, а также общеклинических», — уточняется в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что новое программное обеспечение позволит уйти от бумажного документооборота.

Новости партнеров
Читайте также
АНО «Квартал Луи» планирует открыть филиал в Северо-Западном федеральном округе Ситуация с бешенством в Пензенской области остается сложной — Роспотребнадзор
В Пензенской области в 2020 году от бешенства умерли два человека Суд оставил под стражей Бориса Шпигеля
В Пензенской области за сутки подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом Суд оставил под стражей Евгению Шпигель
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама